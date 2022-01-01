Таль рычажная Jet JLPA-0.25T-3.0 м JE887741

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Рычажная таль JET JLPA 0.25T 3m 887741 имеет небольшой вес, что позволяет легко переносить ее с места на место. Конструкция позволяет фиксировать груз в любом положении, благодаря наличию стопорного механизма. Простое строение механизма тали облегчает техосмотры и профилактические мероприятия