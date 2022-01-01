Таль рычажная Jet JLPA-0.25T-3.0 м JE887741
- Рычажная таль JET JLPA 0.25T 3m 887741 имеет небольшой вес, что позволяет легко переносить ее с места на место. Конструкция позволяет фиксировать груз в любом положении, благодаря наличию стопорного механизма. Простое строение механизма тали облегчает техосмотры и профилактические мероприятия
Преимущества
- Прочная конструкция
- Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
- Экономичная рычажная таль
- Защитное порошковое покрытие
- Простой дизайн
- Закаленная грузоподъемная цепь