Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Таль рычажная Jet JLPA-0.25T-3.0 м JE887741
Найти аналог
Тали
    Таль рычажная Jet JLPA-0.25T-3.0 м JE887741
    Арт. Х1240364993

      Таль рычажная Jet JLPA-0.25T-3.0 м JE887741

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364993

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLPA 0.25T 3m 887741 имеет небольшой вес, что позволяет легко переносить ее с места на место. Конструкция позволяет фиксировать груз в любом положении, благодаря наличию стопорного механизма. Простое строение механизма тали облегчает техосмотры и профилактические мероприятия

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
        • Экономичная рычажная таль
        • Защитное порошковое покрытие
        • Простой дизайн
        • Закаленная грузоподъемная цепь