Таль стационарная Jet SMHA-2.0T-3.0m JE801930

Преимущества

Повышенный рабочий ресурс

Легкость в использовании

Износо- и коррозиестойкость

Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков

Надежная фиксация грузов

Стационарная таль JET SMHA-2.0T-3.0m 801930 имеет прочную металлическую конструкцию, кованные крюки со скобами для надежной фиксации грузов, цепь с защитой от спутывания. Устройство широко используется в различных сферах деятельности, например, в строительстве или на производственных складах для плавного подъема или опускания грузов массой до двух тонн на высоту до трех метров