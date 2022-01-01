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Таль стационарная Jet SMHA-2.0T-3.0m JE801930
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Тали
    Таль стационарная Jet SMHA-2.0T-3.0m JE801930
    Арт. Х1240364971

      Таль стационарная Jet SMHA-2.0T-3.0m JE801930

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364971

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-2.0T-3.0m 801930 имеет прочную металлическую конструкцию, кованные крюки со скобами для надежной фиксации грузов, цепь с защитой от спутывания. Устройство широко используется в различных сферах деятельности, например, в строительстве или на производственных складах для плавного подъема или опускания грузов массой до двух тонн на высоту до трех метров

        Преимущества

        • Повышенный рабочий ресурс
        • Легкость в использовании
        • Износо- и коррозиестойкость
        • Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков
        • Надежная фиксация грузов