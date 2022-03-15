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Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.5T-12.0m JE801924
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-1.5T-12.0m JE801924
    Арт. Х12403649114
    5.0
    2
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.5T-12.0m JE801924

      Стационарная таль Jet SMHA-1.5T-12.0m JE801924

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403649114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-1.5T-12.0m 801924 предназначена для подъема грузов на большую высоту - до 12 метров. Устройство имеет автоматизированную стопорящую систему Weston, которая поможет останавливать груз на любой выбранной высоте. Механизм подъема и опускания оснащен двумя мощными крюками с дополнительными скобами, которые не позволят отцепиться ни грузу, ни самой тали

        Преимущества

        • Болт цепи имеет защиту от повреждений;
        • Надежная фиксация грузов
        • Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев
        • Длительный срок эксплуатации
        • Легкость в использовании
        • Защита от коррозии за счет покрытия на основе порошка
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Количество цепных спусков - 1