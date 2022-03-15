Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.5T-12.0m JE801924

Стационарная таль Jet SMHA-1.5T-12.0m JE801924
Арт. Х12403649114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|1500
- Стационарная таль JET SMHA-1.5T-12.0m 801924 предназначена для подъема грузов на большую высоту - до 12 метров. Устройство имеет автоматизированную стопорящую систему Weston, которая поможет останавливать груз на любой выбранной высоте. Механизм подъема и опускания оснащен двумя мощными крюками с дополнительными скобами, которые не позволят отцепиться ни грузу, ни самой тали
Преимущества
- Болт цепи имеет защиту от повреждений;
- Надежная фиксация грузов
- Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев
- Длительный срок эксплуатации
- Легкость в использовании
- Защита от коррозии за счет покрытия на основе порошка
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
- Количество цепных спусков - 1