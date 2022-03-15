Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.5T-12.0m JE801924

Преимущества

Болт цепи имеет защиту от повреждений;

Надежная фиксация грузов

Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев

Длительный срок эксплуатации

Легкость в использовании

Защита от коррозии за счет покрытия на основе порошка

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Количество цепных спусков - 1

Стационарная таль JET SMHA-1.5T-12.0m 801924 предназначена для подъема грузов на большую высоту - до 12 метров. Устройство имеет автоматизированную стопорящую систему Weston, которая поможет останавливать груз на любой выбранной высоте. Механизм подъема и опускания оснащен двумя мощными крюками с дополнительными скобами, которые не позволят отцепиться ни грузу, ни самой тали