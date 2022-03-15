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Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-4.5m JE801931
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-4.5m JE801931
    Арт. Х1240364989
    5.0
    2
    Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-4.5m JE801931

      Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-4.5m JE801931

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240364989
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-2.0T-4.5m 801931 при поднятии или опускании обеспечивает плавный ход груза весом до 2 тонн на высоту до 4,5 метров. Такое свойство достигается за счет наличия у механизма опорных роликов с игольчатыми подшипниками. Устройство обладает всеми необходимыми свойствами для удобной и надежной работы в различных сферах производственной деятельности

        Преимущества

        • Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев
        • Длительный срок эксплуатации
        • Легкость в использовании
        • Защита от коррозии за счет покрытия на основе порошка
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Количество цепных спусков - 1
        • Болт цепи имеет защиту от повреждений
        • Надежная фиксация грузов