Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-4.5m JE801931
Арт. Х1240364989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|2000
- Стационарная таль JET SMHA-2.0T-4.5m 801931 при поднятии или опускании обеспечивает плавный ход груза весом до 2 тонн на высоту до 4,5 метров. Такое свойство достигается за счет наличия у механизма опорных роликов с игольчатыми подшипниками. Устройство обладает всеми необходимыми свойствами для удобной и надежной работы в различных сферах производственной деятельности
Преимущества
- Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев
- Длительный срок эксплуатации
- Легкость в использовании
- Защита от коррозии за счет покрытия на основе порошка
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
- Количество цепных спусков - 1
- Болт цепи имеет защиту от повреждений
- Надежная фиксация грузов