Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-4.5m JE801931

Преимущества

Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев

Длительный срок эксплуатации

Легкость в использовании

Защита от коррозии за счет покрытия на основе порошка

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Количество цепных спусков - 1

Болт цепи имеет защиту от повреждений

Надежная фиксация грузов

Стационарная таль JET SMHA-2.0T-4.5m 801931 при поднятии или опускании обеспечивает плавный ход груза весом до 2 тонн на высоту до 4,5 метров. Такое свойство достигается за счет наличия у механизма опорных роликов с игольчатыми подшипниками. Устройство обладает всеми необходимыми свойствами для удобной и надежной работы в различных сферах производственной деятельности