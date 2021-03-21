Садовая двухколесная тачка Variant 12410 [диаметр: 380 мм, корыто: 85 л, нагрузка: 130 кг]
Арт. X11228
Садовая двухколесная тачка Variant 12410 [диаметр: 380 мм, корыто: 85 л, нагрузка: 130 кг]
Арт. X11228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|130
- Тачка садовая Variant 12410, двухколесная предназначена для перевозки различных грузов – листвы, травы, мусора и пр
Преимущества
- Кузов тачки выполнен из оцинкованного стального листа, борта завальцованы
- Рама состоит из двух частей (рук)
- Собрать тачку (рама-корыто-крепеж) легко и быстро
- Надувные колёса со стальным диском и камерой большого диаметра (380 мм) на подшипниках позволяет легко катить тачку даже по неровной поверхности