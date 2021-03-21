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Садовая двухколесная тачка Variant 12410 [диаметр: 380 мм, корыто: 85 л, нагрузка: 130 кг]
5.0
3
3 220 ₽
Двухколесные тачки
    Садовая двухколесная тачка Variant 12410 [диаметр: 380 мм, корыто: 85 л, нагрузка: 130 кг]
    Арт. X11228
    5.0
    3
    Садовая двухколесная тачка Variant 12410 [диаметр: 380 мм, корыто: 85 л, нагрузка: 130 кг]

      Садовая двухколесная тачка Variant 12410 [диаметр: 380 мм, корыто: 85 л, нагрузка: 130 кг]

      3 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 533 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. X11228
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Variant
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		двухколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		130
      Все характеристики
      3 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 533 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тачка садовая Variant 12410, двухколесная предназначена для перевозки различных грузов – листвы, травы, мусора и пр

        Преимущества

        • Кузов тачки выполнен из оцинкованного стального листа, борта завальцованы
        • Рама состоит из двух частей (рук)
        • Собрать тачку (рама-корыто-крепеж) легко и быстро
        • Надувные колёса со стальным диском и камерой большого диаметра (380 мм) на подшипниках позволяет легко катить тачку даже по неровной поверхности