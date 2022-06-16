Садовая тачка Вихрь Т 65-1
Арт. О00000013294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|одноколесная
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Грузоподъёмность, кг
|85
- Тачка садовая ВИХРЬ Т65-1 будет удобной и маневренной для дач, огородов и садов
Преимущества
- Кузов объемом 65 литров позволяет перевозить стройматериалы, землю, песок и многое другое
- Максимальная грузоподъемность составляет 85 килограмм
- Пневматическое колесо сглаживает поверхностные неровности и обеспечивает более комфортную транспортировку груза с минимумом трудозатрат
- Болтовое соединение кузова и рамы обеспечивает надежность всей конструкции тачки