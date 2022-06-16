Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовая тачка Вихрь Т 65-1
5.0
1
Найти аналог
Одноколесные тачки
    Садовая тачка Вихрь Т 65-1
    Арт. О00000013294
    5.0
    1
    Садовая тачка Вихрь Т 65-1

      Садовая тачка Вихрь Т 65-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013294
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тачка садовая ВИХРЬ Т65-1 будет удобной и маневренной для дач, огородов и садов

        Преимущества

        • Кузов объемом 65 литров позволяет перевозить стройматериалы, землю, песок и многое другое
        • Максимальная грузоподъемность составляет 85 килограмм
        • Пневматическое колесо сглаживает поверхностные неровности и обеспечивает более комфортную транспортировку груза с минимумом трудозатрат
        • Болтовое соединение кузова и рамы обеспечивает надежность всей конструкции тачки