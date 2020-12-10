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Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
5.0
1
27 000 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Арт. Ю00000021933
5.0
1
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
  • Персональная скидка
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F

Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F

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27 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. Ю00000021933
5.0
1

Характеристики

Производитель
Zitrek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
53
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
27 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброплита Zitrek z3k50 Loncin 154F предназначается для уплотнения грунта и других сыпучих материалов. Отличное решение для строительной площадки, где отсутствует питающая сеть. Модель работает на бензине АИ-92. На ручке располагается рычаг управления, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Датчик масла позволяет контролировать уровень смазочной смеси в картере и производить своевременную замену. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k50 Loncin 154F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке

    Преимущества

    • Качественное исполнение
    • Есть датчик масла
    • Высокая мобильность за счет наличия возможности складывания ручки управления, а так же транспортировочной скобы и колес
    • Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку
    • Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
    • Виброплита идеальна для уплотнения зернистого грунта, песка, гравия, щебня и почвенных смесей