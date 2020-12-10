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Виброплита Zitrek Z3K50 Loncin 154F
Арт. Ю00000021933
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|53
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- Виброплита Zitrek z3k50 Loncin 154F предназначается для уплотнения грунта и других сыпучих материалов. Отличное решение для строительной площадки, где отсутствует питающая сеть. Модель работает на бензине АИ-92. На ручке располагается рычаг управления, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Датчик масла позволяет контролировать уровень смазочной смеси в картере и производить своевременную замену. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k50 Loncin 154F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке
Преимущества
- Качественное исполнение
- Есть датчик масла
- Высокая мобильность за счет наличия возможности складывания ручки управления, а так же транспортировочной скобы и колес
- Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку
- Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
- Виброплита идеальна для уплотнения зернистого грунта, песка, гравия, щебня и почвенных смесей