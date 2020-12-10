Преимущества

Качественное исполнение

Есть датчик масла

Высокая мобильность за счет наличия возможности складывания ручки управления, а так же транспортировочной скобы и колес

Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку

Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы

Виброплита идеальна для уплотнения зернистого грунта, песка, гравия, щебня и почвенных смесей

Виброплита Zitrek z3k50 Loncin 154F предназначается для уплотнения грунта и других сыпучих материалов. Отличное решение для строительной площадки, где отсутствует питающая сеть. Модель работает на бензине АИ-92. На ручке располагается рычаг управления, что обеспечивает удобство в эксплуатации. Датчик масла позволяет контролировать уровень смазочной смеси в картере и производить своевременную замену. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k50 Loncin 154F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке