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Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215
    Арт. О00000030571
    Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215
    Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215
      Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215
      Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215

      Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030571

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		61
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита Loncin 152F, 2,8hp Zitrek z3k61w 091-0215 используется на строительной площадке для уплотнения сыпучих материалов или грунта. Модель имеет компактную конструкцию и не доставляет сложностей в эксплуатации. Топливный бак располагается в удобном для пользователя месте, что способствует быстрой дозаправке без простоев в работе. Предусмотрена металлическая петля для удобства транспортировки агрегата грузоподъемными механизмами

        Преимущества

        • Предусмотрен бак для воды, что обеспечивает высокое качество результата
        • Удобство в управлении
        • Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
        • Топливо - бензин АИ-92
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы