Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215

Преимущества

Предусмотрен бак для воды, что обеспечивает высокое качество результата

Удобство в управлении

Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы

Топливо - бензин АИ-92

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Виброплита Loncin 152F, 2,8hp Zitrek z3k61w 091-0215 используется на строительной площадке для уплотнения сыпучих материалов или грунта. Модель имеет компактную конструкцию и не доставляет сложностей в эксплуатации. Топливный бак располагается в удобном для пользователя месте, что способствует быстрой дозаправке без простоев в работе. Предусмотрена металлическая петля для удобства транспортировки агрегата грузоподъемными механизмами