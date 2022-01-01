Виброплита Zitrek z3k61w LCT PW200 091-0215
Арт. О00000030571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|61
- Виброплита Loncin 152F, 2,8hp Zitrek z3k61w 091-0215 используется на строительной площадке для уплотнения сыпучих материалов или грунта. Модель имеет компактную конструкцию и не доставляет сложностей в эксплуатации. Топливный бак располагается в удобном для пользователя месте, что способствует быстрой дозаправке без простоев в работе. Предусмотрена металлическая петля для удобства транспортировки агрегата грузоподъемными механизмами
Преимущества
- Предусмотрен бак для воды, что обеспечивает высокое качество результата
- Удобство в управлении
- Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
- Топливо - бензин АИ-92
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы