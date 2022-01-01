Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217
Арт. О00000006063
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Чехия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Вес, кг
|101
С этим товаром смотрят
- Виброплита Zitrek z3k101w 091-0217 служит для эффективного уплотнения рыхлой почвы или грунта. Устройство широко применяется во время строительства дорог, ландшафтного дизайна, а также при возведении зданий и сооружений. Модель имеет компактную конструкцию и не доставляет сложностей в эксплуатации. Топливный бак располагается в удобном для пользователя месте, что способствует быстрой дозаправке без простоев в работе. В конструкции Zitrek z3k101w 091-0217 предусмотрен бак для воды, что обеспечивает высокое качество результата
Преимущества
- Удобство в управлении
- Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
- Топливо - бензин АИ-92
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы