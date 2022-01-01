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Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217
    Арт. О00000006063
    Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217
    Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217
    Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217
      Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217
      Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217
      Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217

      Виброплита Zitrek z3k101w LCT PW200 091-0217

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006063

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		101
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита Zitrek z3k101w 091-0217 служит для эффективного уплотнения рыхлой почвы или грунта. Устройство широко применяется во время строительства дорог, ландшафтного дизайна, а также при возведении зданий и сооружений. Модель имеет компактную конструкцию и не доставляет сложностей в эксплуатации. Топливный бак располагается в удобном для пользователя месте, что способствует быстрой дозаправке без простоев в работе. В конструкции Zitrek z3k101w 091-0217 предусмотрен бак для воды, что обеспечивает высокое качество результата

        Преимущества

        • Удобство в управлении
        • Надежный виброузел виброплиты продлевает межсервисные интервалы
        • Топливо - бензин АИ-92
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы