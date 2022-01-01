Виброплита Zitrek Z3k90 Loncin 200F
Арт. О00000016516
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Чехия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Вес, кг
|87
С этим товаром смотрят
- Виброплиту ZITREK Z3k90 купить будет полезно для строительных и ремонтных работ, когда необходимо произвести утрамбовку сыпучего вещества, необходимого для работы. К таким материалам относятся гравий, песок, бетон и щебень. Виброплита этой модели великолепно подходит для использования на стройплощадке, где нет возможности провести электрическую сеть. Работая на топливе АИ-92, плита не требует лишних телодвижений при ее транспортировке и хранении. После включения на дисплее отображаются индикаторы уровня масла и топлива, что очень удобно при выполнении длительной работы. Виброузел с двойной ременной передачей повышает износостойкость плиты, вследствие чего частота ее обслуживания значительно уменьшается. Амортизаторная система препятствует излишней нагрузке на механические части виброплиты. Управление осуществляется ручкой
Преимущества
- Наличие датчика масла
- Высокое качество сборки
- Удобное управление двигателем на ручке
- Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку
- Надежный виброузел продлевает межсервисные интервалы
- Двойная система ременной передачи от двигателя к виброузлу
- Превосходное уплотнение материалов для строительства
- Длительная служба