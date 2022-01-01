Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброплита Zitrek Z3k90 Loncin 200F
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Zitrek Z3k90 Loncin 200F
    Арт. О00000016516
    Виброплита Zitrek Z3k90 Loncin 200F
    Виброплита Zitrek Z3k90 Loncin 200F
      Виброплита Zitrek Z3k90 Loncin 200F
      Виброплита Zitrek Z3k90 Loncin 200F

      Виброплита Zitrek Z3k90 Loncin 200F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016516

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		87
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      790 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      510 ₽
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
      5 710 ₽
      5.0
      Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
      • Персональная скидка
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      649 ₽
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплиту ZITREK Z3k90 купить будет полезно для строительных и ремонтных работ, когда необходимо произвести утрамбовку сыпучего вещества, необходимого для работы. К таким материалам относятся гравий, песок, бетон и щебень. Виброплита этой модели великолепно подходит для использования на стройплощадке, где нет возможности провести электрическую сеть. Работая на топливе АИ-92, плита не требует лишних телодвижений при ее транспортировке и хранении. После включения на дисплее отображаются индикаторы уровня масла и топлива, что очень удобно при выполнении длительной работы. Виброузел с двойной ременной передачей повышает износостойкость плиты, вследствие чего частота ее обслуживания значительно уменьшается. Амортизаторная система препятствует излишней нагрузке на механические части виброплиты. Управление осуществляется ручкой

        Преимущества

        • Наличие датчика масла
        • Высокое качество сборки
        • Удобное управление двигателем на ручке
        • Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку
        • Надежный виброузел продлевает межсервисные интервалы
        • Двойная система ременной передачи от двигателя к виброузлу
        • Превосходное уплотнение материалов для строительства
        • Длительная служба