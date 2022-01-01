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Виброплита Huter VP-35W 74/6/2
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Huter VP-35W 74/6/2
    Арт. О00000028571
    Виброплита Huter VP-35W 74/6/2

      Виброплита Huter VP-35W 74/6/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028571

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита Huter VP-35W 74/6/2 предназначена для уплотнения песка, гравия, битумно-гравийной смеси (средней и мелкой зернистости), каменной брусчатки. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину до 35 см. Оборудование используют при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортивных площадок, парковых аллей, фундаментов

        Преимущества

        • Мощный двигатель обеспечивает высокий уровень производительности
        • Ручной стартер выведен на длинную рабочую рукоятку
        • Низкий уровень вибрации позволяет проводить работы в комфортных условиях в течение нескольких часов
        • Модель отличается мобильностью за счет небольших габаритов