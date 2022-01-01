Преимущества

Мощный двигатель обеспечивает высокий уровень производительности

Ручной стартер выведен на длинную рабочую рукоятку

Низкий уровень вибрации позволяет проводить работы в комфортных условиях в течение нескольких часов

Модель отличается мобильностью за счет небольших габаритов

Виброплита Huter VP-35W 74/6/2 предназначена для уплотнения песка, гравия, битумно-гравийной смеси (средней и мелкой зернистости), каменной брусчатки. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину до 35 см. Оборудование используют при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортивных площадок, парковых аллей, фундаментов