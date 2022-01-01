Виброплита Huter VP-35W 74/6/2
Арт. О00000028571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|95
- Виброплита Huter VP-35W 74/6/2 предназначена для уплотнения песка, гравия, битумно-гравийной смеси (средней и мелкой зернистости), каменной брусчатки. Устройство утрамбовывает поверхность на глубину до 35 см. Оборудование используют при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортивных площадок, парковых аллей, фундаментов
Преимущества
- Мощный двигатель обеспечивает высокий уровень производительности
- Ручной стартер выведен на длинную рабочую рукоятку
- Низкий уровень вибрации позволяет проводить работы в комфортных условиях в течение нескольких часов
- Модель отличается мобильностью за счет небольших габаритов