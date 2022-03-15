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Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260.03.000-10, 3 м
5.0
1
5 620 ₽
Валы и вибронаконечники
    Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260.03.000-10, 3 м
    Арт. X129227020438
    5.0
    1
    Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260.03.000-10, 3 м

      Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260.03.000-10, 3 м

      5 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X129227020438
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вал привода
      Длина, мм
      		3000
      Все характеристики
      5 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкий вал ЭВ-260 предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к вибронаконечнику глубинного вибратора, шлифовальной машине и другому механизму в условиях умеренного климата

        Преимущества
        • Вал силовой гибкий состоит из вала гибкого с наконечниками и резинометаллической брони
        • Вал силовой гибкий рассчитан на вращение только в правую сторону
        • Все наружные соединения корпусов соединения брони гибкого вала с электродвигателем и вибронаконечником имеют левую резьбу