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Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260, 9м
5.0
2
14 550 ₽
Валы и вибронаконечники
    Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260, 9м
    Арт. X129227020437
    5.0
    2
    Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260, 9м

      Вал силовой гибкий с броней ЭВ-260, 9м

      14 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. X129227020437
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вал привода
      Длина, мм
      		9000
      Все характеристики
      14 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкий вал ЭВ-260 предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к вибронаконечнику глубинного вибратора, шлифовальной машине и другому механизму в условиях умеренного климата

        Преимущества

        • Вал силовой гибкий состоит из вала гибкого с наконечниками и резинометаллической брони
        • Вал силовой гибкий рассчитан на вращение только в правую сторону
        • Все наружные соединения корпусов соединения брони гибкого вала с электродвигателем и вибронаконечником имеют левую резьбу