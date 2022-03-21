Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 6 м
Арт. X129227020422
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|вал привода
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Длина, мм
|6000
- Гибкий силовой вал с броней ЭВ-260 представляет собой элемент оснастки для шлифмашины, глубинного вибратора. Используется, чтобы передавать крутящий момент от двигателя к инструменту
Преимущества
- Вращение в правую сторону
- Резинометаллическая броня обеспечивает повышенную прочность, долговечность
- Ориентирован на эксплуатацию в умеренных климатических условиях