Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 6 м

Преимущества

Вращение в правую сторону

Резинометаллическая броня обеспечивает повышенную прочность, долговечность

Ориентирован на эксплуатацию в умеренных климатических условиях





Гибкий силовой вал с броней ЭВ-260 представляет собой элемент оснастки для шлифмашины, глубинного вибратора. Используется, чтобы передавать крутящий момент от двигателя к инструменту