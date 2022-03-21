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Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 6 м
5.0
3
9 253 ₽
11 230 ₽
Валы и вибронаконечники
    Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 6 м
    Арт. X129227020422
    5.0
    3
    Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 6 м

      Гибкий силовой вал с броней Красный Маяк ЭВ-260, 6 м

      • -1 977 ₽
      9 253 ₽
      11 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X129227020422
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вал привода
      Длина, мм
      		6000
      Все характеристики
      • -1 977 ₽
      9 253 ₽
      11 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гибкий силовой вал с броней ЭВ-260 представляет собой элемент оснастки для шлифмашины, глубинного вибратора. Используется, чтобы передавать крутящий момент от двигателя к инструменту

        Преимущества

        • Вращение в правую сторону
        • Резинометаллическая броня обеспечивает повышенную прочность, долговечность
        • Ориентирован на эксплуатацию в умеренных климатических условиях