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Виброрейка ручная электрическая ЭВ-270А, длина 1,7 м, ИВ-99Е, 220 В, строительная
5.0
2
20 633 ₽
24 535 ₽
Электрические виброрейки
  • Персональная скидка
Виброрейка ручная электрическая ЭВ-270А, длина 1,7 м, ИВ-99Е, 220 В, строительная
Арт. X129227020314
5.0
2
Виброрейка ручная электрическая ЭВ-270А, длина 1,7 м, ИВ-99Е, 220 В, строительная
  • Персональная скидка

Виброрейка ручная электрическая ЭВ-270А, длина 1,7 м, ИВ-99Е, 220 В, строительная

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 902 ₽
20 633 ₽
24 535 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 10 октября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 октября или позже
    из 615 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка 10 октября или позже, бесплатно
Арт. X129227020314
5.0
2

Характеристики

Производитель
Красный Маяк
Макс. длина, м
1.7
Вес, кг
32
Напряжение сети, В
220
Профиль в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 902 ₽
20 633 ₽
24 535 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 10 октября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 октября или позже
    из 615 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка 10 октября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброрейка красный маяк ЭВ-270А используется для уплотнения смеси бетона при заливке пола, дорог, площадок. Виброрейка представляет собой балку длиной 170 см со встроенным электромеханическим вибратором ИВ-99Е мощностью 500 Вт. Работает от напряжения сети 220 В. Регулировка силы вибрирования производится посредством смены положения дебалансов. Вы можете купить виброрейку ЭВ-270А в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион страны

    Преимущества виброрейки ЭВ-270А

    • Эффективная
    • Малогабаритная
    • Регулируемая сила вибрации

    Комплектация

    • Виброрейка
    • Упаковка