Виброрейка ручная электрическая ЭВ-270А, длина 1,7 м, ИВ-99Е, 220 В, строительная

Виброрейка красный маяк ЭВ-270А используется для уплотнения смеси бетона при заливке пола, дорог, площадок. Виброрейка представляет собой балку длиной 170 см со встроенным электромеханическим вибратором ИВ-99Е мощностью 500 Вт. Работает от напряжения сети 220 В. Регулировка силы вибрирования производится посредством смены положения дебалансов. Вы можете купить виброрейку ЭВ-270А в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион страны

Преимущества виброрейки ЭВ-270А

Эффективная

Малогабаритная

Регулируемая сила вибрации

Комплектация