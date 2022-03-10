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Виброрейка ручная электрическая ЭВ-270А, длина 1,7 м, ИВ-99Е, 220 В, строительная
Арт. X129227020314
- Персональная скидка
Виброрейка ручная электрическая ЭВ-270А, длина 1,7 м, ИВ-99Е, 220 В, строительная
Арт. X129227020314
Характеристики
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Производитель
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Макс. длина, м
|1.7
|
Вес, кг
|32
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Напряжение сети, В
|220
|
Профиль в комплекте
|Нет
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- Виброрейка красный маяк ЭВ-270А используется для уплотнения смеси бетона при заливке пола, дорог, площадок. Виброрейка представляет собой балку длиной 170 см со встроенным электромеханическим вибратором ИВ-99Е мощностью 500 Вт. Работает от напряжения сети 220 В. Регулировка силы вибрирования производится посредством смены положения дебалансов. Вы можете купить виброрейку ЭВ-270А в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион страны
Преимущества виброрейки ЭВ-270А
- Эффективная
- Малогабаритная
- Регулируемая сила вибрации
Комплектация
- Виброрейка
- Упаковка