Виброрейка ручная электрическая Красный Маяк ЭВ-270А L=3,2м ИВ-99Е 220В, строительная

Преимущества

Компактность (длина всего 3.2 м)

Балка имеет конструкцию швеллера

Регулировка вынуждающей силы виброрейки осуществляется с помощью изменения вынуждающей силы вибратора

Возможность работы с регулируемым электронным преобразователем частоты, который позволит изменять частоту вибрации, экономить электроэнергию, ограничивать пусковые токи, выбирать оптимальный режим работ

Виброрейка Красный Маяк ЭВ-270А, 3.2м 045-0520 - виброоборудование для укладки бетона и бетонных смесей, обеспечит получение равномерной гладкой поверхности, а также позволит за короткое время произвести уплотнительные работы на большой площади. Используется совместно с вибратором ИВ-99Б Красный Маяк. Балка инструмента обладает конструкцией швеллера