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Виброрейка ручная электрическая Красный Маяк ЭВ-270А L=3,2м ИВ-99Е 220В, строительная
5.0
1
20 639 ₽
25 220 ₽
Электрические виброрейки
  • Персональная скидка
Виброрейка ручная электрическая Красный Маяк ЭВ-270А L=3,2м ИВ-99Е 220В, строительная
Арт. X23778
5.0
1
Виброрейка ручная электрическая Красный Маяк ЭВ-270А L=3,2м ИВ-99Е 220В, строительная
  • Персональная скидка

Виброрейка ручная электрическая Красный Маяк ЭВ-270А L=3,2м ИВ-99Е 220В, строительная

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  • -4 581 ₽
20 639 ₽
25 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 947 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X23778
5.0
1

Характеристики

Производитель
Красный Маяк
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Напряжение, В
42
Вес, кг
48
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 581 ₽
20 639 ₽
25 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 947 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброрейка Красный Маяк ЭВ-270А, 3.2м 045-0520 - виброоборудование для укладки бетона и бетонных смесей, обеспечит получение равномерной гладкой поверхности, а также позволит за короткое время произвести уплотнительные работы на большой площади. Используется совместно с вибратором ИВ-99Б Красный Маяк. Балка инструмента обладает конструкцией швеллера

    Преимущества

    • Компактность (длина всего 3.2 м)
    • Балка имеет конструкцию швеллера
    • Регулировка вынуждающей силы виброрейки осуществляется с помощью изменения вынуждающей силы вибратора
    • Возможность работы с регулируемым электронным преобразователем частоты, который позволит изменять частоту вибрации, экономить электроэнергию, ограничивать пусковые токи, выбирать оптимальный режим работ