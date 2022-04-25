- Персональная скидка
Виброрейка ручная электрическая Красный Маяк ЭВ-270А L=3,2м ИВ-99Е 220В, строительная
Арт. X23778
- Персональная скидка
Виброрейка ручная электрическая Красный Маяк ЭВ-270А L=3,2м ИВ-99Е 220В, строительная
Арт. X23778
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение, В
|42
|
Вес, кг
|48
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Виброрейка Красный Маяк ЭВ-270А, 3.2м 045-0520 - виброоборудование для укладки бетона и бетонных смесей, обеспечит получение равномерной гладкой поверхности, а также позволит за короткое время произвести уплотнительные работы на большой площади. Используется совместно с вибратором ИВ-99Б Красный Маяк. Балка инструмента обладает конструкцией швеллера
Преимущества
- Компактность (длина всего 3.2 м)
- Балка имеет конструкцию швеллера
- Регулировка вынуждающей силы виброрейки осуществляется с помощью изменения вынуждающей силы вибратора
- Возможность работы с регулируемым электронным преобразователем частоты, который позволит изменять частоту вибрации, экономить электроэнергию, ограничивать пусковые токи, выбирать оптимальный режим работ