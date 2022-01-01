Резчик швов Ada QG180W

Преимущества

Работает с любыми строительными материалами: железобетон, бетон, асфальт и т.д.

Комплектуется баком для воды

Применение алмазных пил для сухой резки позволяет резать без подачи охлаждающей воды

Оснащен мощным бензиновым двигателем Honda

Прочная металлическая конструкция

Резчик швов ADA QG115F А00267 предназначен для прорезания швов в бетоне, асфальте и других строительных материалах. Не требует внешнего источника питания, работает от бензинового двигателя Honda GX270, мощностью 9 лошадиных сил. Максимальная глубина реза составляет 115 мм. Применяется на строительных объектах малых и средних площадей