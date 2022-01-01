Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм

Преимущества

При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал, состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой кальцинированного оксида алюминия

Данный абразив имеет более твердые частицы, чем обычный оксид алюминия — корунд, что позволяет увеличить скорость обрабатываемой поверхности до пяти раз

Посадочный диаметр 22,2 мм

Круг наждачный лепестковый Cutop 70-12540 используется для профессионального и повседневного использования. Предназначен для обработки металла и нержавеющей стали, углошлифовальных машин. Абразивный материал - кальценированный оксид алюминия, 80 лепестков, угол наклона 10 градусов, 100% КПД, повышенная износостойкость.