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Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм
130 ₽
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм
    Арт. О00000004382
    Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм
    Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм
    Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм
      Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм
      Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм
      Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм

      Круг лепестковый торцевой Cutop Profi Р40 70-12540, 80 лепестков, 125х22.2 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004382

      Характеристики

      Производитель
      		Cutop
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг наждачный лепестковый Cutop 70-12540 используется для профессионального и повседневного использования. Предназначен для обработки металла и нержавеющей стали, углошлифовальных машин. Абразивный материал - кальценированный оксид алюминия, 80 лепестков, угол наклона 10 градусов, 100% КПД, повышенная износостойкость.

        Преимущества

        • При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал, состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой кальцинированного оксида алюминия
        • Данный абразив имеет более твердые частицы, чем обычный оксид алюминия — корунд, что позволяет увеличить скорость обрабатываемой поверхности до пяти раз
        • Посадочный диаметр 22,2 мм