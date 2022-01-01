Круг лепестковый торцевой Практика Профи 919-211, 125х22 мм, Р120

Круг лепестковый шлифовальный Практика Профи 919-211 125х22мм Р120, изготовлен из хлопчатобумажной ткани с шлифовальным слоем из электрокорунда. Для угловых шлифмашин. Рекомендуется использовать пониженные обороты. Самый эффективный способ шлифования изогнутых поверхностей и в труднодоступных местах, например бревна деревянного сруба. Для дерева, металла, чугуна.