Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 775-686, 115х22 мм, Р80
Арт. О00000024309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|дерево
- Круг лепестковый шлифовальный Практика Мастер 115х22 мм, Р80 изготовлены из хлопчатобумажной ткани с шлифовальным слоем из электрокорунда. Для угловых шлифмашин. Рекомендуется использовать пониженные обороты. Самый эффективный способ шлифования изогнутых поверхностей и в труднодоступных местах, например бревна деревянного сруба. Для дерева, металла, чугуна.