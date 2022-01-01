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Круг лепестковый торцевой Практика Профи 919-266, 150х22 мм, Р40
215 ₽
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Практика Профи 919-266, 150х22 мм, Р40
    Арт. О00000024314
    Круг лепестковый торцевой Практика Профи 919-266, 150х22 мм, Р40
    Круг лепестковый торцевой Практика Профи 919-266, 150х22 мм, Р40
      Круг лепестковый торцевой Практика Профи 919-266, 150х22 мм, Р40
      Круг лепестковый торцевой Практика Профи 919-266, 150х22 мм, Р40

      Круг лепестковый торцевой Практика Профи 919-266, 150х22 мм, Р40

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024314

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, дерево, чугун
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг лепестковый шлифовальный ПРАКТИКА 150 х 22 мм Р 40, изготовлен из хлопчатобумажной ткани с шлифовальным слоем из электрокорунда. Для угловых шлифмашин. Рекомендуется использовать пониженные обороты. Самый эффективный способ шлифования изогнутых поверхностей и в труднодоступных местах, например бревна деревянного сруба. Для дерева, металла, чугуна.