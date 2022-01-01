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Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
120 ₽
Круги лепестковые
    Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
    Арт. О00000024311
    Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
    Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
    Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
    Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
      Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
      Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
      Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
      Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм

      Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024311

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Лепестки круга с шлифовальным слоем из электрокорунда. Для угловых шлифмашин. Рекомендуется использовать пониженные обороты. Для дерева, металла. Самый эффективный способ шлифования изогнутых поверхностей и в труднодоступных местах, например, бревна деревянного сруба.