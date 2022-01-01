Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм

Лепестки круга с шлифовальным слоем из электрокорунда. Для угловых шлифмашин. Рекомендуется использовать пониженные обороты. Для дерева, металла. Самый эффективный способ шлифования изогнутых поверхностей и в труднодоступных местах, например, бревна деревянного сруба.