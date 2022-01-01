Лепестковый шлифовальный круг Практика Профи 032-355, P40, 125 мм
Арт. О00000024311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Лепестки круга с шлифовальным слоем из электрокорунда. Для угловых шлифмашин. Рекомендуется использовать пониженные обороты. Для дерева, металла. Самый эффективный способ шлифования изогнутых поверхностей и в труднодоступных местах, например, бревна деревянного сруба.