Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120
Арт. О00000024310
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, дерево, чугун
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Вес, кг
|0.07
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Диаметр, мм
|115
- Круг лепестковый шлифовальный Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120. Лепестки изготовлены из хлопчатобумажной ткани с шлифовальным слоем из электрокорунда. Для угловых шлифмашин. Рекомендуется использовать пониженные обороты. Самый эффективный способ шлифования изогнутых поверхностей и в труднодоступных местах, например бревна деревянного сруба. Для дерева, металла, чугуна.