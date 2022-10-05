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Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120
5.0
1
95 ₽
100 ₽
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120
    Арт. О00000024310
    5.0
    1
    Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120
    Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120
    Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120
      Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120
      Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120
      Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120

      Круг лепестковый торцевой Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120

      • -5 ₽
      95 ₽
      100 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 ноября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 ноября или позже
        из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 7 ноября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024310
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, дерево, чугун
      Вес, кг
      		0.07
      Диаметр, мм
      		115
      Все характеристики
      • -5 ₽
      95 ₽
      100 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 ноября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 ноября или позже
        из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 7 ноября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг лепестковый шлифовальный Практика Мастер 919-235, 115х22 мм, Р120. Лепестки изготовлены из хлопчатобумажной ткани с шлифовальным слоем из электрокорунда. Для угловых шлифмашин. Рекомендуется использовать пониженные обороты. Самый эффективный способ шлифования изогнутых поверхностей и в труднодоступных местах, например бревна деревянного сруба. Для дерева, металла, чугуна.