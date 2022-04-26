Кордщетка для МШУ Практика 773-347 (радиальная с наклоном, витая, 115 мм, М14)

Мягкая радиальная кордщетка для угловых шлифовальных машин изготовлена российской компанией ПРАКТИКА для оснащений домашних и профессиональных мастерских. Она выполнена из стальной гофрированной проволоки, которая мягко воздействует на обрабатываемую поверхность, не повреждая ее. Насадку используют для бережной очистки металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей от краски, лака, ржавчины, бетонных брызг, а также для шлифовки следов сварки и окалин. Общий диаметр щетки составляет 115 мм, толщина проволоки 0,3 мм, посадочная резьба на МШУ — М14. Максимальное число оборотов 12500 в минуту. Щетка поставляется упакованной в блистер. Срок годности неограничен. Рекомендуется выполнять меры предосторожности, во время работы защищать глаза, кожу лица и рук специальными приспособлениями.