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Кордщетка для МШУ Практика 773-347 (радиальная с наклоном, витая, 115 мм, М14)
4.0
3
405 ₽
430 ₽
Дисковые корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 773-347 (радиальная с наклоном, витая, 115 мм, М14)
    Арт. X13172928
    4.0
    3
    Кордщетка для МШУ Практика 773-347 (радиальная с наклоном, витая, 115 мм, М14)

      Кордщетка для МШУ Практика 773-347 (радиальная с наклоном, витая, 115 мм, М14)

      • -25 ₽
      405 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172928
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      • -25 ₽
      405 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мягкая радиальная кордщетка для угловых шлифовальных машин изготовлена российской компанией ПРАКТИКА для оснащений домашних и профессиональных мастерских. Она выполнена из стальной гофрированной проволоки, которая мягко воздействует на обрабатываемую поверхность, не повреждая ее. Насадку используют для бережной очистки металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей от краски, лака, ржавчины, бетонных брызг, а также для шлифовки следов сварки и окалин. Общий диаметр щетки составляет 115 мм, толщина проволоки 0,3 мм, посадочная резьба на МШУ — М14. Максимальное число оборотов 12500 в минуту. Щетка поставляется упакованной в блистер. Срок годности неограничен. Рекомендуется выполнять меры предосторожности, во время работы защищать глаза, кожу лица и рук специальными приспособлениями.