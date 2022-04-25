Кордщетка для МШУ Практика 032-508 (радиальная с наклоном, витая, 125 мм, М14)
Арт. Х1317122129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Кордщетки радиальные с наклоном витые. Серия "Мастер". Кордщетка для угловых шлифмашин. Резьбовая посадка на шпиндель. Витая стальная проволока. Для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски,ржавчины, обработки сварных швов.