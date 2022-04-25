Кордщетка для МШУ Практика 032-508 (радиальная с наклоном, витая, 125 мм, М14)

Кордщетки радиальные с наклоном витые. Серия "Мастер". Кордщетка для угловых шлифмашин. Резьбовая посадка на шпиндель. Витая стальная проволока. Для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски,ржавчины, обработки сварных швов.