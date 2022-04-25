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Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
5.0
2
460 ₽
Дисковые корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
    Арт. X13172910
    5.0
    2
    Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)

      Кордщетка для МШУ Практика 773-323 (радиальная витая, 125x22 мм)

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172910
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кордщетки радиальные витые. Серия "Мастер". Кордщетка для угловых шлифмашин. Крепление планшайбой шлифмашины. Витая стальная проволока. Для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски, ржавчины, обработки сварных швов.