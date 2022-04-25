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Щетка EDGE by Patriot 813010012 (150x22,23 мм, круглая, витая проволока)
5.0
2
Найти аналог
Дисковые корщетки для УШМ
    Щетка EDGE by Patriot 813010012 (150x22,23 мм, круглая, витая проволока)
    Арт. Х1317122153
    5.0
    2
    Щетка EDGE by Patriot 813010012 (150x22,23 мм, круглая, витая проволока)

      Щетка EDGE by Patriot 813010012 (150x22,23 мм, круглая, витая проволока)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317122153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка круглая витая EDGE by PATRIOT 813010012 применяется совместно с угловыми шлифовальными машинами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины металлических поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах.