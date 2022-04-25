Щетка EDGE by Patriot 813010012 (150x22,23 мм, круглая, витая проволока)
Арт. Х1317122153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Щетка круглая витая EDGE by PATRIOT 813010012 применяется совместно с угловыми шлифовальными машинами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины металлических поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах.