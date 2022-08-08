Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
Арт. X1193337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Dewalt DWE 4237 оснащен высокоэффективным двигателем, что гарантирует большую производительность. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент. Она может устанавливаться как слева, так и справа. Для регулировки кожуха не требуется ключ. Если зафиксировать выключатель, то при отключении напряжения и дальнейшей его подаче, инструмент не заработает.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Система пылеудаления - для защиты от абразивного износа и повреждения изоляции
- Высокоэффективный электродвигатель - для большей производительности
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Небольшой диаметр корпуса - для удобного захвата
- Подходит для работы в труднодоступных местах
- Смена защитного кожуха без ключа
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм - для долгого срока службы
- Самоотключающиеся щетки
- Новая конструкция фланцев