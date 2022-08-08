Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Система пылеудаления - для защиты от абразивного износа и повреждения изоляции

Высокоэффективный электродвигатель - для большей производительности

Плавный пуск - для работы без рывков

Небольшой диаметр корпуса - для удобного захвата

Подходит для работы в труднодоступных местах

Смена защитного кожуха без ключа

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм - для долгого срока службы

Самоотключающиеся щетки

Новая конструкция фланцев

Угловая шлифмашина Dewalt DWE 4237 оснащен высокоэффективным двигателем, что гарантирует большую производительность. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент. Она может устанавливаться как слева, так и справа. Для регулировки кожуха не требуется ключ. Если зафиксировать выключатель, то при отключении напряжения и дальнейшей его подаче, инструмент не заработает.