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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
    Арт. X1193337
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4237

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1193337
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Dewalt DWE 4237 оснащен высокоэффективным двигателем, что гарантирует большую производительность. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент. Она может устанавливаться как слева, так и справа. Для регулировки кожуха не требуется ключ. Если зафиксировать выключатель, то при отключении напряжения и дальнейшей его подаче, инструмент не заработает.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Система пылеудаления - для защиты от абразивного износа и повреждения изоляции
        • Высокоэффективный электродвигатель - для большей производительности
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Небольшой диаметр корпуса - для удобного захвата
        • Подходит для работы в труднодоступных местах
        • Смена защитного кожуха без ключа
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм - для долгого срока службы
        • Самоотключающиеся щетки
        • Новая конструкция фланцев