Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 150/1300 это инструмент бытового класса, применяющийся для полирования твердоматериального покрытия. Может также использоваться для нарезания металлических, бетонных и каменных блоков. В эксплуатации шлифмашина выделяется малогабаритностью, производительностью и удобством. Конструкция весом менее трех килограмм с возможностью фиксирования рукоятки в трех положениях легко ложится в руке и без лишних усилий осуществляет обработку поверхности. Магниевый сплав машины добавляет инструменту ударопрочности, поэтому при транспортировке устройства не возникнет проблем. Дополнительный сервис при использовании не требуется, а угольные щетки нуждаются в замене крайне редко, что только повышает комфорт для пользователя угловой шлифовальной машины.

Преимущества угловой шлифмашины Интерскол УШМ 150/1300 58.1.0.00:

Износостойкость;

Мощность;

Прочность;

Удобство в работе;

Простота обслуживания;

Портативность;

Надежность.

Комплектация Интерскол УШМ 150/1300: