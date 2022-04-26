Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|8500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
С этим товаром смотрят
Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 150/1300 это инструмент бытового класса, применяющийся для полирования твердоматериального покрытия. Может также использоваться для нарезания металлических, бетонных и каменных блоков. В эксплуатации шлифмашина выделяется малогабаритностью, производительностью и удобством. Конструкция весом менее трех килограмм с возможностью фиксирования рукоятки в трех положениях легко ложится в руке и без лишних усилий осуществляет обработку поверхности. Магниевый сплав машины добавляет инструменту ударопрочности, поэтому при транспортировке устройства не возникнет проблем. Дополнительный сервис при использовании не требуется, а угольные щетки нуждаются в замене крайне редко, что только повышает комфорт для пользователя угловой шлифовальной машины.
Преимущества угловой шлифмашины Интерскол УШМ 150/1300 58.1.0.00:
- Износостойкость;
- Мощность;
- Прочность;
- Удобство в работе;
- Простота обслуживания;
- Портативность;
- Надежность.
Комплектация Интерскол УШМ 150/1300:
- Шлифовальная машина Интерскол УШМ 150/1300;
- Защитный кожух;
- Боковая рукоятка;
- Ключ;
- Опорный фланец;
- Гайка (для крепления шлифкруга);
- Гарантийный талон;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.