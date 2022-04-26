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Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
5.0
4
4 590 ₽
5 400 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
    Арт. Х11620
    5.0
    4
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
    Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00

      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 58.1.0.00

      • -810 ₽
      4 590 ₽
      5 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х11620
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -810 ₽
      4 590 ₽
      5 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Угловая шлифмашина Интерскол УШМ 150/1300 это инструмент бытового класса, применяющийся для полирования твердоматериального покрытия. Может также использоваться для нарезания металлических, бетонных и каменных блоков. В эксплуатации шлифмашина выделяется малогабаритностью, производительностью и удобством. Конструкция весом менее трех килограмм с возможностью фиксирования рукоятки в трех положениях легко ложится в руке и без лишних усилий осуществляет обработку поверхности. Магниевый сплав машины добавляет инструменту ударопрочности, поэтому при транспортировке устройства не возникнет проблем. Дополнительный сервис при использовании не требуется, а угольные щетки нуждаются в замене крайне редко, что только повышает комфорт для пользователя угловой шлифовальной машины.

        Преимущества угловой шлифмашины Интерскол УШМ 150/1300 58.1.0.00:

        • Износостойкость;
        • Мощность;
        • Прочность;
        • Удобство в работе;
        • Простота обслуживания;
        • Портативность;
        • Надежность.

        Комплектация Интерскол УШМ 150/1300:

        • Шлифовальная машина Интерскол УШМ 150/1300;
        • Защитный кожух;
        • Боковая рукоятка;
        • Ключ;
        • Опорный фланец;
        • Гайка (для крепления шлифкруга);
        • Гарантийный талон;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.