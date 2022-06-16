Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)

Набор отверток из 6 шт Stanley 0-66-052 - это приспособления для точной механики. Стержни выполнены из прочного материала, что обеспечивает стойкость к нагрузкам и долгий срок службы. Мягкие на ощупь рукоятки специальной формы обеспечивают надежный захват и контроль над изделиями во время работы.



Преимущества