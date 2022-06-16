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Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
5.0
2
430 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
    Арт. Ю00000023509
    5.0
    2
    Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
    Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
    Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
    Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
      Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
      Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
      Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
      Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)

      Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023509
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.084
      Габариты, мм
      		195x100x20
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток из 6 шт Stanley 0-66-052 - это приспособления для точной механики. Стержни выполнены из прочного материала, что обеспечивает стойкость к нагрузкам и долгий срок службы. Мягкие на ощупь рукоятки специальной формы обеспечивают надежный захват и контроль над изделиями во время работы.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Для точной механики
        • Мягкие рукоятки