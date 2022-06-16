Набор отверток для точной механики Stanley 066052 (6 шт.)
Арт. Ю00000023509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.084
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Габариты, мм
|195x100x20
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- Набор отверток из 6 шт Stanley 0-66-052 - это приспособления для точной механики. Стержни выполнены из прочного материала, что обеспечивает стойкость к нагрузкам и долгий срок службы. Мягкие на ощупь рукоятки специальной формы обеспечивают надежный захват и контроль над изделиями во время работы.
Преимущества
- Износостойкость
- Для точной механики
- Мягкие рукоятки