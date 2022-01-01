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Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
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Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
    Арт. 77777Х1306191
    Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.

      Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306191

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		набор, диэлектрическая
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834 представляет собой комплект отверток состоящий из трех шлицевых, трех крестовых диэлектрических отверток и отвертки пробника. Такие отвертки предназначены для работы с крепежными элементами, находящимися под напряжением. Такой набор отверток является незаменимым в сфере электротехнических работ. Диэлектрическое покрытие стержней отверток гарантирует полную защиту от поражения электрическим током при коротком замыкании. Каждая отвертка имеет удобную рукоятку, с помощью которой легко и удобно работать.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации
        • Надежность
        • Расширенная комплектация