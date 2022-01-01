Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Надежность

Расширенная комплектация

Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834 представляет собой комплект отверток состоящий из трех шлицевых, трех крестовых диэлектрических отверток и отвертки пробника. Такие отвертки предназначены для работы с крепежными элементами, находящимися под напряжением. Такой набор отверток является незаменимым в сфере электротехнических работ. Диэлектрическое покрытие стержней отверток гарантирует полную защиту от поражения электрическим током при коротком замыкании. Каждая отвертка имеет удобную рукоятку, с помощью которой легко и удобно работать.