Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834, 6 шт.
Арт. 77777Х1306191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|набор, диэлектрическая
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Назначение
|электрика
- Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор 19834 представляет собой комплект отверток состоящий из трех шлицевых, трех крестовых диэлектрических отверток и отвертки пробника. Такие отвертки предназначены для работы с крепежными элементами, находящимися под напряжением. Такой набор отверток является незаменимым в сфере электротехнических работ. Диэлектрическое покрытие стержней отверток гарантирует полную защиту от поражения электрическим током при коротком замыкании. Каждая отвертка имеет удобную рукоятку, с помощью которой легко и удобно работать.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Надежность
- Расширенная комплектация