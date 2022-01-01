Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380

Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-01 59380 - комплект, состоящий из пассатижей, бокорезов, длинногубцев, различных отверток и отвертки-индикатора, которые используются электриками при работах под напряжением до 1000 В. Рабочие части выполнены из высокопрочной стали. Набор поставляются в кофре для защиты от внешних воздействий и удобства переноски.



Преимущества