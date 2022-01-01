Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
Арт. X169751897
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.5
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Габариты, мм
|340x260x40
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- Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-01 59380 - комплект, состоящий из пассатижей, бокорезов, длинногубцев, различных отверток и отвертки-индикатора, которые используются электриками при работах под напряжением до 1000 В. Рабочие части выполнены из высокопрочной стали. Набор поставляются в кофре для защиты от внешних воздействий и удобства переноски.
Преимущества
- Диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В
- В наборе 9 инструментов
- Стойкость к износу
- Рукоятки отверток повторяют форму ладони, имеют вставки для исключения скольжения
- Для защиты и хранения инструментов предусмотрен тканевый кофр на молнии