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Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
4 600 ₽
Наборы инструмента для электрика
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
    Арт. X169751897
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380

      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-01 59380

      4 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169751897

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.5
      Габариты, мм
      		340x260x40
      Все характеристики
      4 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-01 59380 - комплект, состоящий из пассатижей, бокорезов, длинногубцев, различных отверток и отвертки-индикатора, которые используются электриками при работах под напряжением до 1000 В. Рабочие части выполнены из высокопрочной стали. Набор поставляются в кофре для защиты от внешних воздействий и удобства переноски.

        Преимущества

        • Диэлектрическое покрытие - работа под напряжением до 1000 В
        • В наборе 9 инструментов
        • Стойкость к износу
        • Рукоятки отверток повторяют форму ладони, имеют вставки для исключения скольжения
        • Для защиты и хранения инструментов предусмотрен тканевый кофр на молнии