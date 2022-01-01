Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета

Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987 пригоден для профессиональной сферы использования. Включает в себя бокорезы, пассатижи и длинногубцы, которые прошли тестирование высоким напряжением, что позволяет работать с электрооборудованием. Рабочая часть выполнена из прочного и износостойкого материала - хромованадиевой стали.



Преимущества

Индукционная закалка режущих кромок до твердости 60 HRС

Матовое никелирование

Упоры на рукоятках

Рабочая часть изготовлена из высококачественной хромованадиевой стали, что гарантирует долговечность изделий

Рукоятка, выполненная из диэлектрической пластизоли, гарантирует безопасность при работе с деталями под напряжением до 1000 В

Твердость режущих кромок - 60 HRC



