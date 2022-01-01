Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета
Арт. Ю00000020526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.83
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Габариты, мм
|205x185x40
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- Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987 пригоден для профессиональной сферы использования. Включает в себя бокорезы, пассатижи и длинногубцы, которые прошли тестирование высоким напряжением, что позволяет работать с электрооборудованием. Рабочая часть выполнена из прочного и износостойкого материала - хромованадиевой стали.
Преимущества
- Индукционная закалка режущих кромок до твердости 60 HRС
- Матовое никелирование
- Упоры на рукоятках
- Рабочая часть изготовлена из высококачественной хромованадиевой стали, что гарантирует долговечность изделий
- Рукоятка, выполненная из диэлектрической пластизоли, гарантирует безопасность при работе с деталями под напряжением до 1000 В
- Твердость режущих кромок - 60 HRC