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Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета
1 981 ₽
Наборы инструмента для электрика
    Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета
    Арт. Ю00000020526
    Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета
    Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета
    Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета
      Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета
      Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета
      Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета

      Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987, 3 предмета

      1 981 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020526

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.83
      Габариты, мм
      		205x185x40
      Все характеристики
      1 981 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987 пригоден для профессиональной сферы использования. Включает в себя бокорезы, пассатижи и длинногубцы, которые прошли тестирование высоким напряжением, что позволяет работать с электрооборудованием. Рабочая часть выполнена из прочного и износостойкого материала - хромованадиевой стали.

        Преимущества

        • Индукционная закалка режущих кромок до твердости 60 HRС
        • Матовое никелирование
        • Упоры на рукоятках
        • Рабочая часть изготовлена из высококачественной хромованадиевой стали, что гарантирует долговечность изделий
        • Рукоятка, выполненная из диэлектрической пластизоли, гарантирует безопасность при работе с деталями под напряжением до 1000 В
        • Твердость режущих кромок - 60 HRC