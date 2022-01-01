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Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов
Найти аналог
Наборы инструмента для электрика
    Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов
    Арт. Ю00000027482
    Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов
    Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов
      Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов
      Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов

      Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000027482

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.4
      Габариты, мм
      		340х260х40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов - включает в себя все необходимое для быстрой и качественной работы с крепежом и проводами, а также для всех видов электротехнических работ.

        Преимущества

        • Изолированный инструмент
        • Длительный срок службы
        • Водоотталкивающий чехол
        • Нескользящие рукоятки
        • Инструмент уложен в сумке максимально компактно