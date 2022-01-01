Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов
Арт. Ю00000027482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.4
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Габариты, мм
|340х260х40
- Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов - включает в себя все необходимое для быстрой и качественной работы с крепежом и проводами, а также для всех видов электротехнических работ.
Преимущества
- Изолированный инструмент
- Длительный срок службы
- Водоотталкивающий чехол
- Нескользящие рукоятки
- Инструмент уложен в сумке максимально компактно