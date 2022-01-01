Набор диэлектрического инструмента КВТ Профи НИИ-18 73301, 9 предметов - включает в себя все необходимое для быстрой и качественной работы с крепежом и проводами, а также для всех видов электротехнических работ.



Преимущества

Изолированный инструмент

Длительный срок службы

Водоотталкивающий чехол

Нескользящие рукоятки

Инструмент уложен в сумке максимально компактно



