Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)

Отвертка Gross 12144 PH2x100мм
Арт. О00000023788
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.127
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Габариты, мм
|210x70x37
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- Отвертка PH2x100мм Gross 12144 - предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица (PH2).
Преимущества
- Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
- На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
- Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке
- Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 56 HRC
- Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде.
- Для профессиональных работ