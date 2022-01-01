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Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)
300 ₽
Отвертки
    Отвертка Gross 12144 PH2x100мм
    Арт. О00000023788
    Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)
    Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)
    Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)
    Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)
      Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)
      Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)
      Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)
      Отвертка Gross 12144 (шлиц PH2, длина стержня 100мм)

      Отвертка Gross 12144 PH2x100мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023788

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.127
      Габариты, мм
      		210x70x37
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка PH2x100мм Gross 12144 - предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица (PH2).

        Преимущества

        • Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
        • На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
        • Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке 
        • Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 56 HRC
        • Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде.
        • Для профессиональных работ