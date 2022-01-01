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Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
390 ₽
Отвертки
    Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
    Арт. 77777Х1306339
    Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
    Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
    Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
    Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
    Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
      Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
      Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
      Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
      Отвертка PH2x150 мм Gross 12145
      Отвертка PH2x150 мм Gross 12145

      Отвертка PH2x150 мм Gross 12145

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306339

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.13
      Габариты, мм
      		259x70x37
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Gross 12145 изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица (PH2).

        Преимущества

        • Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
        • На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
        • Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке
        • Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 56 HRC
        • Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде