Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
Арт. О00000037782
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Индикатор
|Нет
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Вес, кг
|0
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- Отвертка KRAFTOOL Х-Drive PH2x100 250072-2-100, стержень из Cr-Mo стали полностью закален для интенсивных нагрузок. Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа. Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка. Система насечек NSS предотвращает выскальзывание шлица из крепежа.
Преимущества
- Технология ковки SlimFit обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах
- Торсионная зона принимает на себя чрезмерные нагрузки при скручивании сохраняя грани наконечника в идеальном состоянии.