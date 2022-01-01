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Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
310 ₽
Отвертки
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
    Арт. О00000037782
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100

      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 2x100 250072-2-100

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037782

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Индикатор
      		Нет
      Вес, кг
      		0
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка KRAFTOOL Х-Drive PH2x100 250072-2-100, стержень из Cr-Mo стали полностью закален для интенсивных нагрузок. Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа. Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка. Система насечек NSS предотвращает выскальзывание шлица из крепежа.

        Преимущества

        • Технология ковки SlimFit обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах
        • Торсионная зона принимает на себя чрезмерные нагрузки при скручивании сохраняя грани наконечника в идеальном состоянии.