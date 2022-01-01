Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080
Арт. Ю00000003935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт.
|1
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Индикатор
|Нет
- Отвертка KRAFTOOL Х-Drive PH 1x80 250072-1-080 стержень из Cr-Mo стали полностью закален для интенсивных нагрузок. Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа. Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка. Система насечек NSS предотвращает выскальзывание шлица из крепежа
Преимущества
- Технология ковки SlimFit обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах
- Торсионная зона принимает на себя чрезмерные нагрузки при скручивании сохраняя грани наконечника в идеальном состоянии.