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Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080
270 ₽
Отвертки
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080
    Арт. Ю00000003935
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080

      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 1x80 250072-1-080

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000003935

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт.
      		1
      Индикатор
      		Нет
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка KRAFTOOL Х-Drive PH 1x80 250072-1-080 стержень из Cr-Mo стали полностью закален для интенсивных нагрузок. Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа. Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка. Система насечек NSS предотвращает выскальзывание шлица из крепежа

        Преимущества

        • Технология ковки SlimFit обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах
        • Торсионная зона принимает на себя чрезмерные нагрузки при скручивании сохраняя грани наконечника в идеальном состоянии.