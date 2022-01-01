Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.

Отвертка ударная Ultra Grip PH-2x100 мм S2 КОБАЛЬТ 646-591 - ручной инструмент для работы с резьбовыми соединениями крестового профиля. Материал рукоятки обеспечивает удобство в обращение с изделием. В стальной стержень встроен наконечник с магнитом, с помощью которого производится фиксацию крепежа.