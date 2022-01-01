Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.
380 ₽
Отвертки
    Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.
    Арт. О00000033905
    Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.
    Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.
    Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.
      Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.
      Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.
      Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.

      Отвертка ударная Кобальт Ultra Grip 646-591, PH-2x100 мм, 1 шт.

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033905

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.129
      Габариты, мм
      		243x44x35
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка ударная Ultra Grip PH-2x100 мм S2 КОБАЛЬТ 646-591 - ручной инструмент для работы с резьбовыми соединениями крестового профиля. Материал рукоятки обеспечивает удобство в обращение с изделием. В стальной стержень встроен наконечник с магнитом, с помощью которого производится фиксацию крепежа. 