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Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
190 ₽
Отвертки
    Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
    Арт. О00000012211
    Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
    Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
    Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
    Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
    Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
      Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
      Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
      Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
      Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
      Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613

      Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012211

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.08
      Габариты, мм
      		185x30x30
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613 значительно упрощает работу с крепежом в электросетях с напряжением 220 и 380 В, а также сетях постоянного тока напряжением до 1000 В. Инструмент оснащен удобной рукояткой, которая позволяет эффективно вращать крепеж, не теряя усилия на скольжении инструмента в ладони.

        Преимущества

        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
        • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
        • Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
        • Стержни из хром-ванадиевой стали
        • Намагниченные вороненые наконечники