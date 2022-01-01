Преимущества

Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками

Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности

Стержни из хром-ванадиевой стали

Намагниченные вороненые наконечники

Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613 значительно упрощает работу с крепежом в электросетях с напряжением 220 и 380 В, а также сетях постоянного тока напряжением до 1000 В. Инструмент оснащен удобной рукояткой, которая позволяет эффективно вращать крепеж, не теряя усилия на скольжении инструмента в ладони.