Преимущества

Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками

Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности

Стержни из хром-ванадиевой стали

Намагниченные вороненые наконечники





Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614 значительно упрощает работу с крепежом в электросетях с напряжением 220 и 380 В, а также сетях постоянного тока напряжением до 1000 В. Вставки в рукоятках выполнены из мягкой резины, что позволяет лучше захватывать инструмент и работать с минимальным скольжением.