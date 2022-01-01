Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
Арт. О00000012212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.08
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Габариты, мм
|200x25x58
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- Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614 значительно упрощает работу с крепежом в электросетях с напряжением 220 и 380 В, а также сетях постоянного тока напряжением до 1000 В. Вставки в рукоятках выполнены из мягкой резины, что позволяет лучше захватывать инструмент и работать с минимальным скольжением.
Преимущества
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Намагниченные вороненые наконечники