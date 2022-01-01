Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
240 ₽
Отвертки
    Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
    Арт. О00000012212
    Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
    Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
    Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
    Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
      Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
      Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
      Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614
      Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614

      Отвертка диэлектрическая PZ2x100 КВТ Профи 78614

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012212

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.08
      Габариты, мм
      		200x25x58
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
      250 ₽
      5.0
      Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
      Молоток слесарный Kraftool Fiberglass 500 г с фиберглассовой рукояткой
      970 ₽
      Молоток слесарный Kraftool Fiberglass 500 г с фиберглассовой рукояткой
      Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой
      920 ₽
      Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой
      Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 12мм VTr.654.N.0412
      112 ₽
      Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 12мм VTr.654.N.0412
      Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 14мм VTr.654.N.0414
      117 ₽
      Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 14мм VTr.654.N.0414
      Отвертка Ultra Grip SL 6 х 100 мм CR-V Кобальт 646-270
      210 ₽
      Отвертка Ultra Grip SL 6 х 100 мм CR-V Кобальт 646-270
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      145 ₽
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Коронка алмазная Практика "Профи" 917-552, по керамограниту
      395 ₽
      Коронка алмазная Практика "Профи" 917-552, по керамограниту
      Коронка алмазная Практика "Профи" 917-576, по керамограниту
      525 ₽
      Коронка алмазная Практика "Профи" 917-576, по керамограниту
      Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
      190 ₽
      Отвертка диэлектрическая PZ1x80 КВТ Профи 78613
      Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)
      80 ₽
      5.0
      Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка диэлектрическая  PZ2x100 КВТ Профи 78614 значительно упрощает работу с крепежом в электросетях с напряжением 220 и 380 В, а также сетях постоянного тока напряжением до 1000 В. Вставки в рукоятках выполнены из мягкой резины, что позволяет лучше захватывать инструмент и работать с минимальным скольжением.

        Преимущества

        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
        • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
        • Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
        • Стержни из хром-ванадиевой стали
        • Намагниченные вороненые наконечники