Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм

Преимущества

Прочность. Хромованадиевая сталь, из которой изготовлен стержень, обеспечивает надежность и прочность применения

Надежный захват. Рукоять отвертки CUSHION GRIP PH2х150 мм Stanley 0-64-941 имеет мягкую накладку - для более комфортного удержания

Длина 150 мм

Износостойкость

Отвертка CUSHION GRIP PH2х150 мм Stanley 0-64-941 пригодится при сборке мебели, ремонтных работах для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Стержень из хромованадиевой стали имеет хромовое покрытие, которое обеспечивает защиту от возникновения коррозии. Рукоять из мягкого материала обеспечивает надежный захват и комфортное применение.