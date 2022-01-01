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Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
340 ₽
Отвертки
    Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
    Арт. О00000037837
    Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
    Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
    Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
    Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
      Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
      Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
      Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
      Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм

      Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037837

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		270х40х30
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка CUSHION GRIP PH2х150 мм Stanley 0-64-941 пригодится при сборке мебели, ремонтных работах для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Стержень из хромованадиевой стали имеет хромовое покрытие, которое обеспечивает защиту от возникновения коррозии. Рукоять из мягкого материала обеспечивает надежный захват и комфортное применение.

        Преимущества

        • Прочность. Хромованадиевая сталь, из которой изготовлен стержень, обеспечивает надежность и прочность применения
        • Надежный захват. Рукоять отвертки CUSHION GRIP PH2х150 мм Stanley 0-64-941 имеет мягкую накладку - для более комфортного удержания
        • Длина 150 мм
        • Износостойкость