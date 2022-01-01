Отвертка Stanley CUSHION GRIP 064941, PH2х150 мм
Арт. О00000037837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.1
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Габариты, мм
|270х40х30
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- Отвертка CUSHION GRIP PH2х150 мм Stanley 0-64-941 пригодится при сборке мебели, ремонтных работах для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Стержень из хромованадиевой стали имеет хромовое покрытие, которое обеспечивает защиту от возникновения коррозии. Рукоять из мягкого материала обеспечивает надежный захват и комфортное применение.
Преимущества
- Прочность. Хромованадиевая сталь, из которой изготовлен стержень, обеспечивает надежность и прочность применения
- Надежный захват. Рукоять отвертки CUSHION GRIP PH2х150 мм Stanley 0-64-941 имеет мягкую накладку - для более комфортного удержания
- Длина 150 мм
- Износостойкость