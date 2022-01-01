Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
Арт. О00000037838
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|200
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Габариты, мм
|0.03
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- Отвертка STANLEY CUSHION GRIP PH0 60 мм 0-64-930 применяется для закручивания/откручивания крепежа с шлицом в виде креста. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали, что гарантирует прочность и снижает риск повреждения жала.
Преимущества
- Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии
- Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта