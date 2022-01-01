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Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
190 ₽
Отвертки
    Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
    Арт. О00000037838
    Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
    Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
    Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
    Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
      Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
      Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
      Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм
      Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм

      Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037838

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		200
      Габариты, мм
      		0.03
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка STANLEY CUSHION GRIP PH0 60 мм 0-64-930 применяется для закручивания/откручивания крепежа с шлицом в виде креста. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали, что гарантирует прочность и снижает риск повреждения жала.

        Преимущества

        • Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
        • Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
        • Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии
        • Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
        • Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
        • Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта