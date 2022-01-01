Отвертка Stanley "CUSHION GRIP" 064930, 60 мм

Преимущества

Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии

Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Отвертка STANLEY CUSHION GRIP PH0 60 мм 0-64-930 применяется для закручивания/откручивания крепежа с шлицом в виде креста. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали, что гарантирует прочность и снижает риск повреждения жала.