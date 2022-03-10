Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт

Преимущества

Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы

За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться

Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват

Диэлектрическая отвертка STAYER до 1000 В, PH №2 х 100 мм 25142-2-10 используется с целью завинчивания и развинчивания крепежа около источников электронапряжения. Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы. За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться. Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.