Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
Арт. 77777Х1306184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|диэлектрическая
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Назначение
|электрика
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- Диэлектрическая отвертка STAYER до 1000 В, PH №2 х 100 мм 25142-2-10 используется с целью завинчивания и развинчивания крепежа около источников электронапряжения. Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы. За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться. Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.
Преимущества
- Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы
- За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться
- Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват