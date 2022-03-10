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Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
5.0
2
255 ₽
Отвертки
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт
    Арт. 77777Х1306184
    5.0
    2
    Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт

      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-2-10, РН2x100 мм, до 1000 Вт

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306184
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		диэлектрическая
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрическая отвертка STAYER до 1000 В, PH №2 х 100 мм 25142-2-10 используется с целью завинчивания и развинчивания крепежа около источников электронапряжения. Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы. За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться. Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.

        Преимущества

        • Рабочая часть выполнена из долговечной хромованадиевой стали и имеет изоляционное покрытие для безопасной работы
        • За счет намагниченного наконечника инструментом легко и удобно пользоваться
        • Рукоятка отвертки не скользит в руке и обеспечивает надежный захват