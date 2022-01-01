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Отвертка магнитная Milwaukee 4932471787 с трехгранной рукояткой, PH2x45
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471787 с трехгранной рукояткой, PH2x45
    Арт. О00000032782
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471787 с трехгранной рукояткой, PH2x45

      Отвертка магнитная Milwaukee 4932471787 с трехгранной рукояткой, PH2x45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032782

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.056
      Габариты, мм
      		90х40х40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка магнитная Milwaukee 4932471787 с трехгранной рукояткой, PH2x45 позволяет работать с небольшим крепежом в ограниченном пространстве. Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала инструмент не проскальзывает в ладонях и обеспечивает необходимую передачу усилия от ладони к крепежу.

        Преимущества

        • Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
        • Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
        • Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
        • Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
        • Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
        • Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие