Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка магнитная Milwaukee 4932471792 с трехгранной рукояткой, PZ2x45
280 ₽
Отвертки
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471792 с трехгранной рукояткой, PZ2x45
    Арт. О00000032786
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471792 с трехгранной рукояткой, PZ2x45

      Отвертка магнитная Milwaukee 4932471792 с трехгранной рукояткой, PZ2x45

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032786

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.056
      Габариты, мм
      		90х40х40
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Наконечник для полива Gardena Classic 18300-2000000
      590 ₽
      5.0
      Наконечник для полива Gardena Classic 18300-2000000
      Щиток защитный сетчатый Champion C1003 (козырек + сетка)
      530 ₽
      5.0
      Щиток защитный сетчатый Champion C1003 (козырек + сетка)
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      610 ₽
      5.0
      Головка для триммера универсальная Champion HT31
      Отвертка Ultra Grip PH-1 х 38 мм CR-V Кобальт 646-386
      180 ₽
      Отвертка Ultra Grip PH-1 х 38 мм CR-V Кобальт 646-386
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка магнитная Milwaukee 4932471788 с трехгранной рукояткой, PH2x125
      405 ₽
      Отвертка магнитная Milwaukee 4932471788 с трехгранной рукояткой, PH2x125
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
      157 ₽
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-300, SL6.0х38мм, CR-V, 1 шт.
      Защитные очки Hammer ACTIVE O15
      220 ₽
      5.0
      Защитные очки Hammer ACTIVE O15
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка магнитная Milwaukee 4932471792 с трехгранной рукояткой, PZ2x45 позволяет работать с небольшим крепежом в ограниченном пространстве. Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала инструмент не проскальзывает в ладонях и обеспечивает необходимую передачу усилия от ладони к крепежу.

        Преимущества

        • Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
        • Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
        • Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
        • Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
        • Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
        • Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие