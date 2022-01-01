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Отвертка магнитная Milwaukee 4932471791 с трехгранной рукояткой, PZ1x100
320 ₽
Отвертки
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471791 с трехгранной рукояткой, PZ1x100
    Арт. О00000032785
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471791 с трехгранной рукояткой, PZ1x100

      Отвертка магнитная Milwaukee 4932471791 с трехгранной рукояткой, PZ1x100

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032785

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.069
      Габариты, мм
      		200х30х30
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка магнитная Milwaukee 4932471791 с трехгранной рукояткой, PZ1x100 позволяет работать с небольшим крепежом в ограниченном пространстве. Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала инструмент не проскальзывает в ладонях и обеспечивает необходимую передачу усилия от ладони к крепежу.

        Преимущества

        • Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
        • Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
        • Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
        • Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
        • Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
        • Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие