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Отвертка магнитная Milwaukee 4932471793 с трехгранной рукояткой, PZ2x125
390 ₽
Отвертки
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471793 с трехгранной рукояткой, PZ2x125
    Арт. О00000032787
    Отвертка магнитная Milwaukee 4932471793 с трехгранной рукояткой, PZ2x125

      Отвертка магнитная Milwaukee 4932471793 с трехгранной рукояткой, PZ2x125

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032787

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.116
      Габариты, мм
      		230х40х40
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка магнитная Milwaukee 4932471793 с трехгранной рукояткой, PZ2x125 позволяет работать с небольшим крепежом в ограниченном пространстве. Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала инструмент не проскальзывает в ладонях и обеспечивает необходимую передачу усилия от ладони к крепежу.

        Преимущества

        • Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента
        • Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент
        • Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки
        • Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа
        • Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание
        • Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие