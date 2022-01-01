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Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060
250 ₽
Отвертки
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060
    Арт. О00000037781
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060
    Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060
      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060

      Отвертка Kraftool Х-Drive PH 0x60 250072-0-060

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037781

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0
      Габариты, мм
      		18х2х7
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка KRAFTOOL Х-Drive PH 0x60 250072-0-060, стержень из Cr-Mo стали полностью закален для интенсивных нагрузок. Намагниченный шлиц с высокой силой удержания крепежа. Маслобензостойкая противоскользящая рукоятка. Система насечек NSS предотвращает выскальзывание шлица из крепежа.

        Преимущества

        • Технология ковки SlimFit обеспечивает сверхтонкому стержню максимальную прочность при возможности работы в труднодоступных местах
        • Торсионная зона принимает на себя чрезмерные нагрузки при скручивании сохраняя грани наконечника в идеальном состоянии