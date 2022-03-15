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Отвертка Лакра 3101015 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH3x150 мм
5.0
2
210 ₽
Отвертки
    Отвертка Лакра 3101015 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH3x150 мм
    Арт. 77777Х1306278
    5.0
    2
    Отвертка Лакра 3101015 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH3x150 мм

      Отвертка Лакра 3101015 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH3x150 мм

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Лакра 3101015 - применяется для работы с винтами, шурупами и иными деталями с резьбой.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали имеет намагниченный наконечник, позволяющий проводить работу в труднодоступных местах
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка исключает проскальзывание инструмента в руке, что увеличивает крутящий момент и снижает утомляемость при работе